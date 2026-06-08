Artigas: presos reclutaban a menores fugados de INAU para vender drogas; hay nueve condenados

Fueron condenadas nueve personas en el marco de un operativo antidrogas en Artigas . Hubo siete allanamientos simultáneos en distintos barrios -Ayuí, Progreso, Rampla y Plan Juntos del Zorrilla-.

"Todo arrancaba dentro de un centro penitenciario. Hubo cuatro requisas en distintos centros, esas personas que estaban ya cumpliendo una condena eran los que lideraban toda la operación. Reclutaban a menores de edad, adolescentes entre 14 y 17 años, que generalmente estaban fugados de una dependencia estatal. Esta gente los reclutaba y los ponía a vender distintos estupefacientes y comercializar en distintas bocas de la ciudad", dijo Lady Fuques, vocera de la Jefatura de Policía de Artigas.

Cinco menores fueron restituidos al amparo de INAU, tanto en Artigas como en Rivera, dos fueron al Inisa por una infracción grave a la ley penal en la modalidad de suministro.

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"Las penas de las personas condenadas van desde la internación a Inisa hasta los dos años y seis meses de penitenciaría. Dentro de todas las condenas, dos de ellas fueron sustituidas por un régimen de libertad a prueba y las otras restantes tienen un cumplimiento efectivo de la condena en distintos centros carcelarios", detalló la vocera.

Además de detenciones hubo incautaciones de 22 celulares, unos 100 mil pesos en distintas monedas, dos motos -una pendiente de una denuncia por hurto- y envoltorios con pasta base.

Los condenados eran siete de Artigas y dos de Rivera.