Arrojaron una bomba molotov contra la camioneta de un trabajador en Cerro Norte; el vehículo sufrió daños

Delincuentes arrojaron una bomba molotov contra la camioneta de un trabajador cuando el vehículo estaba estacionado en las inmediaciones de Vizcaya y Porto Alegre, atrás de la Escuela 271 "Ana Frank" en Cerro Norte.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, el hombre, que trabaja como sereno y como repartidor de varias panaderías, estaba por salir de su casa cuando junto a su esposa sintieron ruidos y al salir vieron al vehículo incendiarse.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena en busca de indicios para identificar a los autores del hecho.

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