Arroceros piden libre importación de combustibles; Lacalle respondió que "por ahora, no es posible"

Desde la ACA, entienden que el mecanismo vigente para la conformación del precio de los combustibles no arroja los resultados esperados. “El cálculo teórico del PPI realizado por la Ursea no genera un valor de competencia y no resulta una defensa al consumidor”, afirmó Lago. “La libre importación de combustibles es la única solución”, agregó.

Otro aspecto es el de la competitividad, con críticas al manejo del Banco Central de la tasa de referencia. “La variable tasa de cambio pesa y pesa mucho en la conformación actual de la competitividad”, consideró.

El presidente Luis Lacalle Pou respondió a varios planteos realizados por los productores arroceros. “La política es el arte de lo posible”, afirmó el mandatario para señalar que el actual sistema de fijación de los precios de los combustibles es un acuerdo de los partidos de la coalición de gobierno. Sobre la importación de combustibles reclamada, Lacalle Pou dijo que “por ahora, no es posible”.

Habló de la construcción de represas para enfrentar los efectos de la sequía, en procesos que tienden a profundizarse.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, señaló que, pese a la sequía, la producción arrocera del norte no estuvo comprometida. “Es de los pocos cultivos que va a tener buenos resultados” en un año de muy buena productividad y con precios que tienden a subir.