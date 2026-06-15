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LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CANELONES

Arresto domiciliario con tobillera para el hombre de 41 años que mató a un gato en Santa Lucía y fue imputado

El caso fue denunciado por un vecino, que vio el hecho y filmó al hombre torturando al gato para tener evidencia.

AGRESOR-GATO-VIDEO

La formalización de la investigación es por hurto, daño y violencia privada. Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero la Justicia no lo concedió. Deberá cumplir arresto domiciliario total con el uso de tobillera.

"Yo pedí la formalización por hurto especialmente agravado, porque entendí conforme a los hechos que al gatito lo saca del domicilio de la señora. Después, el daño, y la violencia privada especialmente agravada", detalló la fiscal del caso, Irena Penza.

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Juan, el vecino que lo denunció, contó Subrayado que estaba en su casa cuando escuchó un maullido, fue hacia el lugar desde donde provenía el sonido y vio al hombre -que ya había amenazado con anterioridad- torturando al animal. Lo filmó, para tener evidencia, rescató al animal y llamó a la veterinaria, que no pudo salvarle la vida al gato.

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