"Arranca la Navidad en Venezuela, otra vez", anunció Nicolás Maduro, y le puso fecha

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela y le puso fecha. Durante la transmisión de un programa en televisión, Maduro hizo el anuncio: “Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, y vamos a decretar desde el 1 de octubre: arranca la Navidad en Venezuela, otra vez. Este año también”.