"Arranca la Navidad en Venezuela, otra vez", anunció Nicolás Maduro, y le puso fecha

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela y le puso fecha. Durante la transmisión de un programa en televisión, Maduro hizo el anuncio: “Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, y vamos a decretar desde el 1 de octubre: arranca la Navidad en Venezuela, otra vez. Este año también”.
Años anteriores Maduro había decretado el adelantamiento de la Navidad como etapa de festividades y eventos, vistos desde la oposición política como un intento de distraer la atención de los problemas cotidianos de Venezuela.
Este año el decreto navideño se da en momentos de alta tensión con Estados Unidos por el despliegue militar que ordenó el presidente Donald Trump en el mar Caribe para combatir el narcotráfico – según dijo - algo que el régimen chavista calificó de provocación.
