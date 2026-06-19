Armeros y cazadores deportivos críticos con decreto sobre regularización de armas anunciado: "Afecta al tirador"

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que en los próximos días firmará un decreto para regular y limitar la venta de municiones para armas de fuego, en un intento por reducir la disponibilidad de balas para las armas ilegales que utilizan los delincuentes.

"Vamos a regular la comercialización y tenencia de las municiones. Regulando las legales, disminuimos las posibilidades del aumento de las ilegales, porque las armas ilegales y las municiones terminan siendo en su gran mayoría las que se le roban a las personas que tienen arma legalmente", indicó Negro en el programa Arriba Gente.

En paralelo, el diputado del Frente Amplio presentó un proyecto de ley con el fin de aumentar penas por tráfico y uso ilegal de armas. El diputado Alejandro Zavala sostuvo que el decreto y el proyecto no se pisan.

"Este proyecto de ley es parte del soporte legal del plan de seguridad. Tiene dos partes, una que tiene que ver con cuáles son las penas que tenemos por tráfico de armas. Una mujer que ingresa dos gramos de marihuana a una cárcel tiene un mínimo de cuatro años. Para el tráfico de armas tenemos mínimos de meses. La idea es acompasar un poco con el régimen general del resto de los delitos", dijo Zavala.

El decreto anunciado por Negro generó rápidamente cuestionamientos y críticas de armeros y cazadores deportivos, que consideran que no es el camino para disminuir los homicidios.

Ariel es de Rocha, propietario de una armería y está en desacuerdo. "A nosotros nos mienten porque estamos en esto desde el lado de los usuarios, de los cazadores y de comerciantes", dijo.

Explicó cómo es el proceso y la información que reciben los ministerios en cuanto a las ventas que se dan las casas de armas. "Información las tienen todas, que no las sepan procesar, es otra historia", indicó.

El armero también detalló los precios de las municiones y las armas de fuego. Arma corta, de puño, el estándar, anda entre 500 y 1.200 dólares. Los fusiles de caza están entre 900 y 2.500 dólares. Lo más vendido es el 9mm y el 38, dependiendo la marca y el tipo de punta, y el gramaje, pero te anda entre los 35 y 60 dólares, detalló.

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También se refirió a su rol de cazador, indicando que cumple con los procesos para mantener todo en regla y que la cacería es importante para mantener la producción del campo, pero también evitar sobrepoblación de ciertos animales.

"Afecta al tirador deportivo, afecta al cazador. Hay un montón de hechos que están todos ligados a legítimos usuarios de armas de fuego", dijo.

Sebastián Grolero, jefe nacional del registro de armas, explicó cómo es el registro que un usuario o las armerías deben realizar para obtener todo con su debido reglamento, destacando el trabajo conjunto entre Ministerio del Interior y de Defensa.

Aseguró que los trámites son bastante rápidos y las cifras de registros se mantienen en los últimos años, pero además explicó como son los procesos de transferencia.

"Las armas desde que ingresan al país, hasta que son destruidas, cumplen un ciclo de vida que está todo registrado y queda el historial de esa arma", detalló.