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NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL

Armas y municiones: estrategia prevé aumento de penas para porte ilegal, y sanciones por no denunciar robos o extravíos

"Uruguay, hasta ahora, no regula la compraventa de municiones", afirmó el asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, y remarcó que la estrategia no fue concebida para desarmar a la población que hace un uso legal de las armas.

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El gobierno se apresta a implementar una nueva estrategia nacional de control de armas y municiones. Una de las modificaciones aumenta las penas para el porte ilegal de armas y municiones.

El gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, indicó que Uruguay tiene las penas más bajas de la región para tenencia y porte ilegal y tráfico interno e internacional de armas. "Todo eso lo estamos elevando para que esté en sintonía con el resto de los países del Mercosur", sostuvo.

Sanjurjo dijo que actualmente no se prevén sanciones para las personas que denuncian el robo o el extravío de armas. "Eso, para nosotros, es un problema grande", acotó. La Rendición de Cuentas establece sanciones para quienes no denuncien el robo o el extravío de un arma en las 24 horas siguientes al hecho.

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El objetivo de la nueva estrategia es mejorar el control y el seguimiento que el Estado realiza a las personas que tienen armas, comercializan e importan, y quienes las poseen de manera irregular.

Otra de las modificaciones, prevé regular la compraventa de municiones, un aspecto que no está legislado en el país, indicó Sanjurjo. Uruguay no tiene límites a la compra de municiones y no posee normas expresas para regular la importación, comercialización y su uso.

A partir de la aprobación del decreto reglamentario, habrá dos tipos de usuarios: los regulares, el 98% aproximadamente, que son quienes tienen armas y apenas compran municiones, y los que tengan un uso más intensivo, como tiradores y cazadores, tendrán mayores limitaciones y controles.

Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, dijo que la nueva estrategia pretende actualizar regulaciones, incorporar estándares internacionales y cerrar vacíos normativos que hoy pueden ser aprovechados por los delincuentes.

"Al gobierno no le preocupa la tenencia legal de armas ni de municiones en lo más mínimo", indicó. Sanjurjo recordó que la estrategia fue elaborada en conjunto por técnicos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional.

El asesor remarcó que la estrategia no fue concebida para desarmar a la población que hace un uso legal de las armas e indicó que los técnicos que la elaboraron son tiradores y coleccionistas, entre otros.

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