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Armas de fuego en Uruguay: hay 600 mil registradas y 400 mil sin control estatal

Las armas de fuego más comúnmente encontradas en la región provienen de Estados Unidos, Turquía, Israel, Alemania, Argentina, Bélgica, Hungría y Brasil.

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Estiman que son 400 mil las armas de fuego ilegales en Uruguay. El único dato cierto sobre el mercado negro de las armas es que en Uruguay no deja de crecer. Y el grave problema es que la mayoría de esas armas, están en poder de delincuentes.

Según un relevamiento que hizo Subrayado, la cantidad de armas ilegales que hay en el país varía según la fuente de consulta.

Para el Ministerio del Interior es un número, hay diferencias con los datos que maneja el Ministerio de Defensa y expertos en seguridad y armas también tienen otros datos, mayor al que sospechan existe las autoridades.

En Uruguay se estima hay un millón de armas, 600 mil registradas, y 400 mil sin control estatal.

Es que hoy adquirir un arma ilegal ya no es tan tan difícil.

Las armas de fuego más comúnmente encontradas en la región provienen de Estados Unidos, Turquía, Israel, Alemania, Argentina, Bélgica, Hungría y Brasil.

Por los datos que se conocieron en la últimas horas, en el nuevo plan de seguridad que presentó el ministro del Interior Carlos Negro, también se atacará el mercado de las municiones.

Las autoridades están preocupadas porque indudablemente no hay controles suficientes en cuanto al ingreso de municiones al territorio.

Además, dos países vecinos, Argentina y Brasil, son fabricantes.

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