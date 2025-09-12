RECIBÍ EL NEWSLETTER
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Arim afirmó que presupuesto de Udelar tiene "recursos incrementales"; para el rector, es "bastante restrictivo"

El director de la OPP marcó diferencias con respecto al presupuesto del gobierno anterior para la universidad. En tanto, Héctor Cancela señaló que no contempla cargos no docentes, nuevos edificios ni mantenimiento, e investigaciones.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y exrector de la Universidad de la República ( Udelar), Rodrigo Arim, no quiso hacer declaraciones sobre la decisión del gremio de funcionarios Affur de declararlo persona no grata.

En una charla en Salto sobre el presupuesto nacional con el Frente Amplio local, dijo que la Udelar estuvo al tanto de la discusión en el Poder Ejecutivo y que ahora la decisión le corresponde al Parlamento.

Arim marcó una diferencia con respecto al presupuesto anterior. "Todos los entes de la enseñanza, cosa que no sucedió en el período anterior, van con un mensaje del Poder Ejecutivo de asignación de recursos incrementales", afirmó. Recordó que en el período anterior la Udelar no tuvo mayor presupuesto en el mensaje original del Poder Ejecutivo y que sí se lograron en la negociación parlamentaria.

Además, el director de la OPP destacó que "es el presupuesto con el mayor nivel de transferencias en la historia del país desde el gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales".

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, consideró "bastante restrictivo" el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo, porque si bien cubre fondos para becas y cargos docentes, no contempla cargos no docentes, técnicos, administrativos y de servicio, ni el interior del país. Sobre este último punto, sostuvo que es "un error estratégico". Tampoco cubre nuevos edificios ni mantenimiento, así como el programa de dedicación total, que permite realizar investigaciones.

Cancela inauguró en Rivera los edificios de la sede del Centro Universitario Regional (Cenur). El objetivo es mejorar el dictado de las carreras y las tareas de enseñanza e investigación. El rector habló del esfuerzo presupuestal para la construcción del predio. "En este momento, estamos luchando por mejor presupuesto, porque necesitamos nutrir los edificios", afirmó.

