Llamado para chofer en la Universidad de la República: sueldos de hasta $55.000 y el plazo vence el 24 de febrero

La Universidad de la República ( Udelar ) abrió llamado para chofer con sueldos de hasta $55.000. El período de inscripción finaliza el 24 de febrero.

El llamado laboral por parte de la Udelar está dirigido a choferes para el área metropolitana, es decir Montevideo, Canelones y San José, en este caso para un cargo a desempeñarse en la Facultad de Veterinaria.

El cargo es efectivo y con seis meses de provisoriato; la carga horaria es de 30, 36 y 40 horas semanales, según lo indique el servicio. Los sueldos se ubican en el entorno de 45.000 a 55.000 pesos nominales mensuales.

Para postularse al llamado se debe tener ciclo básico completo, licencia de conducir categoría f vigente y ciudadanía natural o legal.

El llamado es abierto y estarán habilitados a concursar en esta modalidad hasta 60 postulantes compuesto por 48 cupos generales, 9 para población afrodescendiente y 3 cupos para personas trans. En caso de superar esa cifra, se pasará a un sorteo ante escribano público.

Las inscripciones se realizan únicamente a través del portal www.concursos.udelar.edu.uy en la sección oficinas centrales con tiempo hasta el 24 de febrero.