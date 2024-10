Argimón: en el Parlamento "a veces" era "más difícil" negociar con la coalición que con la oposición

"El rol de los partidos políticos tienen que ver con la estabilidad democrática", indicó.

Señaló que no se arrepiente de nada porque "todo fue aprendizaje". "Me llevo una gran experiencia", sostuvo. "El tender puentes forma parte de una democracia sólida. También en los momentos duros hay diálogos, a veces no se ven".

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, votó y habló sobre la tarea legislativa en este período: "Hubo mucha negociación dentro del Parlamento", afirmó. #Elecciones2024 pic.twitter.com/OUNzANi93c — Subrayado (@Subrayado) October 27, 2024

Argimón votó sobre las 15:00 horas en Montevideo.