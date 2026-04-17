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hallazgo

Búsqueda del puma en Canelones: hallaron huellas que confirman su presencia en la zona

El Ministerio de Ambiente informó que continúan los operativos junto a la Intendencia y el INBA. Piden no acercarse y reportar cualquier avistamiento.

Puma registrado en cámaras de videovigilancia.

Puma registrado en cámaras de videovigilancia.

La búsqueda del puma suelto en Canelones continúa y en las últimas horas se encontraron huellas que confirman que el animal sigue en la zona donde había sido visto inicialmente, en Camino de los Horneros a la altura de Villa El Tato, cerca del barrio La Tahona.

El Ministerio de Ambiente informó que los trabajos se realizan en conjunto con equipos técnicos de la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), mientras se intenta dar con el paradero del animal.

Desde el organismo pidieron a la población no acercarse en caso de verlo y comunicarse de inmediato al teléfono de Fauna: 098 490 889. El director del INBA, Esteban Vieta, advirtió que el puma, por su condición, “puede atentar contra un animal o contra una persona”.

Salón de Inicial y Primaria. Foto: FocoUy
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Además, señaló que no está claro de dónde proviene el animal, aunque no se descarta que haya estado en cautiverio de forma ilegal. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente recordó que la tenencia de fauna silvestre está prohibida por ley, al igual que su caza, transporte y posesión fuera de ámbitos autorizados, y que en caso de comprobarse responsabilidad de un particular, podrá ser sancionado.

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