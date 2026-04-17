El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que para febrero de 2027 estarán en funciones 2.331 nuevos policías en reparticiones y zonas de todo el país. El ingreso, explicó, será paulatino.
Carlos Negro afirmó que 2.331 nuevos policías estarán en funciones para febrero de 2027
Los ingresos serán paulatinos en todo el país; en Maldonado ingresaron este viernes 48 nuevos funcionarios a una subcomisaría.
Este viernes ingresaron 48 nuevos policías en una subcomisaría inaugurada en el barrio Los Caracoles (realojo del ex Kennedy).
Negro valoró la “importancia que tienen los recursos humanos en la Policía”. “Mejorables con la tecnología pero insustituibles”, opinó.
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“Se van a incrementar paulatinamente los recursos humanos de la Policía en todo el país”, agregó. Y pidió cercanía de los funcionarios con la ciudadanía.
Negro hizo una recorrida, participó del corte de cinta y reconoció a policías en Maldonado este viernes.
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