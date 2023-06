Argimón aseguró que caso Penadés dejó aprendizaje sobre cómo hay que manejar este tipo de denuncias

Al ser consultada sobre si creyó en la versión de Penadés, afirmó: “esto no se trata de si yo le creía o no le creía, se trataba desde mi lugar, de lo que es una experiencia de cuando una víctima habla, no mirar para otro lado”.

Argimón manifestó dolor por la situación revelada del legislador herrerista. “Con mucho dolor, con muchísimo dolor”, dijo. La vicepresidenta destacó la celeridad del Senado en el tratamiento del desafuero. “Vi un Parlamento que, por unanimidad, votó los desafueros de un senador que ha sido referencia desde el punto de vista político; y estuvo a la altura de las circunstancias. No sé en cuántos países del mundo esto acontece de esta forma, cuando llega una solicitud de desafuero un jueves y en menos de una semana el Senado de la República levantó por unanimidad”.

Se mostró sorprendida por las declaraciones de algunos senadores. “No toda la sociedad tiene tan presente esto que es un flagelo”, dijo, y aseguró que no habló con Penadés durante este proceso.

Además, sostuvo que cuanto recibió el expediente por parte de la Fiscalía, le informó al presidente Lacalle Pou. “Le di conocimiento que había llegado la notificación de la Suprema Corte de Justicia, pero él sabía que para mí era un tema delicado”.