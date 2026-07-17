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ESTADOS UNIDOS

Argentina y España, bajo la amenaza del humo, ultiman detalles para la final del Mundial

Una neblina difusa cubrió el jueves localidades aledañas adonde la Albiceleste y la Roja realizan sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo

Incendios en Canadá. Foto: AFP

Incendios en Canadá. Foto: AFP

Un invitado indeseado amenazaba las rutinas de Argentina y España, a dos días de la final del Mundial: el humo de incendios forestales en Canadá se ha extendido hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde los finalistas entrenan este viernes.

Una neblina difusa cubrió el jueves localidades neojerseítas aledañas adonde la Albiceleste y la Roja realizan sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

La sede de la contienda por el título también está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense de Ontario.

Foto: AFP. 
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La calidad del aire el viernes en la zona de influencia de los equipos mejoró, sin que pasado el mediodía fuera tan visible la bruma que griseó el ambiente el jueves.

Pero las autoridades alertan que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes de varios estados del noreste a limitar el tiempo al aire libre.

"Se espera que la masa de aire de mala calidad a nivel regional se mantenga durante el resto de la semana", escribió en X el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey, que ha advertido de que esta situación "puede ser peligrosa para cualquiera".

Organizadores vigilan el tema

Los organizadores del Mundial aseguraron este viernes que siguen "la situación muy de cerca".

"Tenemos a un representante del Servicio Meteorológico Nacional trabajando junto a la FIFA", dijo Andrew Giuliani, quien encabeza el grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del torneo, durante una rueda de prensa en Nueva York.

Además del humo, el viernes se percibía en ocasiones olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

En Morristown, Nueva Jersey, sitio de práctica elegido por el equipo de Lionel Messi, la valoración de la calidad del aire mejoró al pasar de "muy poco saludable" la noche del jueves a "perjudicial para los grupos vulnerables" el viernes.

Para East Hanover y East Rutherford se optimizó de "poco saludable" a "moderado", debido a las partículas finas procedentes de los incendios, según el sitio oficial del gobierno que mide la calidad del aire.

FUENTE: afp

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