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argentina a la final

Milei dice que no irá a la final del Mundial para no romper su ritual de buena suerte

Argentina jugará la final el domingo ante España. Sin embargo, Trump confirmó que irá.

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Foto: AFP. 

El presidente de Argentina, Javier Milei, descartó este jueves viajar a Estados Unidos para la final del Mundial del domingo ante España y dijo que seguirá viendo los partidos de la Albiceleste desde la residencia de Olivos como parte de su "cábala", un ritual al que se le atribuye buena suerte.

"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día", respondió Milei a Radio El Observador.

Consultado si la decisión de permanecer en Buenos Aires para la final del Mundial de Norteamérica 2026 se debía a una cábala, el mandatario respondió: "Sí".

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También explicó que usa una chaqueta de la petrolera YPF como atuendo de buena suerte para los partidos.

"El día (del partido) con Suiza me dio mucho calor. Como me la saqué nos hicieron un gol, me la volví a poner y no me la saqué más", reveló.

En cambio el rey de España, Felipe VI, asistirá a la final en el MetLife Stadium en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York, junto a la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, informó a la AFP la Casa Real el miércoles.

Argentina, actual campeón del mundo, disputará el domingo la final ante España con la ilusión de conseguir su cuarta estrella mundialista.

Para España será la segunda vez que opte al título planetario. La primera fue en Sudáfrica 2010 y la Roja conquistó entonces la Copa del Mundo.

FUENTE: AFP.

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