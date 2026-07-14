Argentina vs Inglaterra: el partido más crucial de su picante historia, por el pase a la final del Mundial

La Argentina de Lionel Messi y la Inglaterra de Harry Kane se citan este miércoles en Atlanta en el partido más crucial de su picante historia: las semifinales del Mundial 2026, con España esperando en el juego por el título.

Pocos enfrentamientos de selecciones cargan con tantas polémicas y morbo como el de argentinos e ingleses, cuya rivalidad se ha condimentado dentro y fuera de la cancha.

La triste Guerra de las Malvinas en 1982 o "la Mano de Dios" de Diego Maradona, que eliminó a los Tres Leones en cuartos de final del Mundial de México 1986, son tal vez los mayores ápices de un antagonismo listo para escribir un nuevo capítulo.

Seguí leyendo "Hoy sufrimos, sabíamos que Suiza era un equipo muy físico", dijo el DT argentino Scaloni tras el triunfo

En las cinco ocasiones anteriores que se enfrentaron en la mayor pasarela del fútbol -en fases de grupo, octavos y cuartos- no había tanto en juego. Los europeos festejaron en tres ocasiones y los sudamericanos en dos.

Pero esta vez en un deslumbrante recinto techado con capacidad para 68.239 espectadores, está en juego que Argentina dispute su segunda semifinal consecutiva o que Inglaterra clasifique a su primera final en seis décadas.

"Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86", dijo el mediocampista Alexis Mac Allister el martes a periodistas.

Ambos bandos, sin embargo, han llamado a la calma frente a un encuentro que se disputará con el otro finalista ya definido, pues España venció 2-0 a Francia el martes en Arlington, cerca de Dallas.

"El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa", dijo el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, luego de eliminar en el alargue 3-1 a Suiza en cuartos de final el sábado.

Duelo por la Bota de Oro

La batalla contra los suizos fue el tercer juego consecutivo en el que los campeones del mundo pasaron apuros. Antes, sufrieron para eliminar 3-2 al debutante Cabo Verde en la prórroga de dieciseisavos y a Egipto con una remontada agónica en octavos también por 3-2.

Pero contra la Nati hubo una particularidad: fue el primer cotejo de Norteamérica 2026 en el que Lionel Messi no anotó, aunque se mantiene igualado con el francés Kylian Mbappé como máximos artilleros, con ocho goles.

El capitán, goleador histórico de los Mundiales, con 21 dianas, una más que Mbappé, buscará proteger sus récords. Pero sobre todo apunta a colarse en su tercera final mundialista, tras la perdida con Alemania en Brasil 2014 y la ganada ante Francia en Catar 2022.

La labor no será fácil en el que será su primer cotejo contra Inglaterra, la única selección campeona del mundo a la que nunca había enfrentado en más de 200 juegos internacionales.

"Es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así", dijo el Diez, de 39 años, tras el triunfo en cuartos.

En busca de su segunda final en un Mundial, luego de ganar su única corona de locales en 1966, los ingleses cuentan con una doble carta de presentación para desafiar a Messi y compañía: Harry Kane y Jude Bellingham.

Amargar la despedida

Entre los dos han anotado doce (seis cada uno) de los trece tantos marcados por el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel.

Los Tres Leones llegaron a la Copa del Mundo como uno de los favoritos. En números y resultados han cumplido con el rótulo, pero su fútbol ha quedado en deuda y también pasaron dolores rumbo a la ronda de los cuatro mejores.

Los inventores del balompié tropezaron con Ghana (0-0) en la fase de grupos y remontaron 2-1 a RD Congo en dieciseisavos y a Noruega en cuartos poco antes de que sonara la campana, también 2-1.

Contra México, victoria 3-2 en octavos, resistieron casi todo el segundo tiempo con un hombre menos. Y con esa resiliencia creciente buscarán amargar el sexto y último Mundial del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

"Sabemos lo bueno que es, sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo", dijo Kane a ITV.

"Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Así que sí, tenemos mucha preparación por delante. Nos enfrentamos a un gran bloque, un gran equipo con futbolistas fantásticos".

FUENTE: AFP