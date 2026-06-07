Argentina venció 2-0 a Honduras en amistoso previo al Mundial; Messi convaleciente estuvo en el banco

Con más acción que emoción, Argentina venció este sábado 2-0 a Honduras en un amistoso premundialista, que tuvo a un convaleciente Lionel Messi en el banco durante el duelo disputado en el gigantesco estadio Kyle Field de Texas, casi lleno.

El primer gol llegó de penal a los 37 minutos, con un disparo de Lautaro Martínez, mienras que a los 54, un omnipresente Giuliano Simeone anotó el segundo para sellar la victoria, tras recibir, justamente, un pase de taco de El Toro.

Con varios de sus titulares aún en recuperación, el DT Lionel Scaloni ensayó un esquema que incluyó a un activo Valentín Barco en el centro, a un Giuliano Simeone insistente por izquierda, y al mediapunta Thiago Almada, que no se lució.

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El juego albiceleste fue mental, disciplinado, de menos a más y con varios cambios en la segunda mitad para probar el equipo.

"La conclusión es que el equipo está, más allá de que hoy fue un equipo en donde intentamos darle minutos a unos chicos (...) A lo mejor se podía hacer mejor, pero en cuanto a la seña del equipo, la identidad, yo creo que está intacta y eso es lo más importante. Eso es lo que buscamos, al final no romper esa identidad", dijo Scaloni al final del juego.

La casi centenaria y colosal casa de los Texas A&M Aggies, con capacidad para 102.733 personas y 60 metros de altura, albergó a 91.102 almas, quienes ovacionaron a Messi, aún en recuperación por una lesión, cada vez que era enfocado por las cámaras, aunque no alineó.

Bombón asesino

El duelo empezó con un blooper: la cumbia el "bombón asesino", aquella que se hizo famosa en la final de la Copa Sudamericana 2019, sonó por unos segundos en vez del himno nacional de Argentina. El error fue subsanado y todo volvió a la normalidad.

La partida fue tan amistosa que se disputó sin VAR. Tuvo en el estadio, además de a los hinchas albicelestes, a residentes en Texas de distintas latitudes, entre ellos centroamericanos e indios, quienes llevaban la camiseta con el nombre de Lionel Messi.

Desde el primer minuto, Honduras intentó aplicar un cerrojo ante la arremetida albiceleste. Los dirigidos por Lionel Scaloni trabajaban como una máquina de tejer, con un Valentín "Colo" Barco que intentaba ganar las espaldas de sus rivales y un Giuliano Simeone, por izquierda, filtrando balones para Nicolás Tagliafico.

El primer aviso vino a los 6 minutos con un remate de media distancia de propio Simeone. Luego un cabezazo de Lautaro Martínez puso a trabajar nuevamente al portero Edrick Menjivar. Lautaro se complicó para resolver un balón a los 13.

Honduras, que mostraba garra pero poca capacidad de resolución, acusó recibo y también bombardeó desde fuera del área con Edwin Rodríguez, por encima de la valla de Juan Musso. Con pocas posibilidades de ataque, los catrachos entorpecían el juego argentino, logrando que el "Colo" se lleve una amarilla.

Pero luego vendría un zurdazo de Giovani Lo Celso que pegó en el segundo palo de Menjivar. Tagliafico fue a recoger la bola y fue derribado en el área. "El Toro" cobró la falta y anotó. Los hondureños resistieron después, mientras Argentina insistía con ataques continuados de Simeone y una chilena de Lisandro Martínez que se fue por arriba. Así se fueron al descanso.

Lautaro, figura del partido, celebró el triunfo y adelantó un Mundial afectado por las altas temperaturas del verano estadounidense. Aunque varios de los estadios en esta Copa del Mundo son climatizados.

"Estoy muy feliz porque pudimos ganar y eso es lo importante. Empezar a probar la temperatura, las canchas, porque se va a hacer muy pesado. Hay mucha humedad", dijo sobre el campo de College Station, a cielo abierto pero que no es sede del Mundial.

Eternamente Giuliano

Al volver al campo, mientras la tribuna aguardaba que Messi pisara el gramado, Giuliano Simeone hacía méritos para convertirse en un indiscutible. El hombre del Atlético de Madrid estuvo preciso para recibir un pase de taco e Lautaro y sellar la victoria con un segundo tanto.

Dispuesto a probar a su equipo, para la segunda mitad Scaloni realizó varios cambios y alineó a los debutantes Santiago Beltrán, Nico Capaldo y Tomás Aranda. Este último probó con un balonazo casi al cierre del juego.

Tras recibir el segundo gol, Honduras se ordenó, aguanto y defendió. La nueva era a cargo del profesor Juan Francisco Molina parece tener con qué, pero falta el cómo. Aunque Argentina tuvo más ocasiones para anotar.

"Es una buena selección Honduras y creo que hicimos un buen partido. No todas las veces que se llega pueden ser goles. Tuvimos oportunidades y en cuanto a eso no estoy preocupado. Lo importante es crear situaciones y que los jugadores de adelante tengan posiblididades de gol. El equipo ha llegado y eso está bueno. Después, si entra o no, ese es otro problema", consideró Scaloni.

Luego de este duelo, los dirigidos por Scaloni tendrán su segundo amistoso con Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare de Auburn, Alabama, antes de su debut contra Argelia por el grupo J, que comparten con Austria y Jordania.

"No estamos al ciento por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones”, agregó el DT argentino.