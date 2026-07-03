Argentina ganó 3-2 a Cabo Verde en la prórroga y se metió en octavos

Argentina sufrió este viernes para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la relevación del torneo.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') y llevaron el encuentro al tiempo extra.

Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los hombres de Lionel Scaloni hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111') en un córner.

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En un duelo que todos esperaban desequilibrado, la humilde Cabo Verde se hizo grande para plantarle cara a la vigente campeona del mundo.

Y donde otros habrían bajado los brazos, supo empatar dos veces el encuentro a base de solidaridad defensiva, fe y talento.

Al final, Argentina impuso la lógica, pero deberá elevar el nivel si pretende revalidar su título.

Cabo Verde, por su parte, abandona su primer Mundial con la cabeza alta después de sorprender a todo el planeta y de hacer sudar más de lo previsto a la banda de Messi.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel 104), Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico 86) - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes 84), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (Nicolás González 64) - Lionel Messi (cap), Lautaro Martínez (Julián Álvarez 63). DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Josimar Vozinha - Steven Moreira, Roberto Lopez, Diney, Sidney Lopes Cabral - Ryan Mendes Da Graça (cap) (Willy Semedo 80) - Laros Duarte (Jamiro Monteiro 67), Kevin Pina (Gilson Tavares 100), Deroy Duarte (Jair Semedo Monteiro 100), Jovane Cabral (Helio Varela 80) - Joia Nuno Da Costa (Dailon Livramento 67). DT: Pedro Leitao Brito.

FUENTE: AFP