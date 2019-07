Argentina-Brasil inician esta noche las épicas batallas de semifinales por Copa América

Los soldados verdeamarelos tienen que defender casa, honor y estadística. Nunca han perdido el torneo en su propia tierra y tampoco han recibido goles en este torneo.

Argentina, vine dispuesta a saciar su hambre de Copa, que no amaina desde 1993 (Brasil desde 2007), y tiene al mejor jugador del mundo en sus filas, Lionel Messi, que hasta ahora no levanta un trofeo con su selección.

Es la primera vez que ambas se encuentran en una semifinal. El escenario será el Mineirao de Belo Horizonte, a las 21.30, hora uruguaya.

En ese lugar en donde Brasil ha derramado sangre al caer por 7-1 ante Alemania en 2014. Pero también ha vencido allí a la Albiceleste 3-0 en 2016, durante eliminatorias a Rusia 2018.

El comandante brasileño Tite no cree en fantasmas, pero está ansioso pensado en el encuentro con su eterno rival.

"Ayer (domingo) no conseguí dormir bien (...) me desperté de madrugada, me quedé pensando, y tengo el hábito de anotar. Esa es la locura del entrenador, es la realidad del técnico", comentó.

Para Tite, "Brasil llega en un proceso de evolución, de crecimiento de consolidación, dando un paso al frente en su generación de confianza creciente". Hasta ahora no ha recibido goles en el torneo.

- Neutralizar a Messi -

Tite reconoce que, así como el juego colectivo es importante, no hay que olvidar que tienen en sus filas a Lionel Messi.

Argentina tiene nombres, individualidades, ha evolucionado el juego colectivo, con Agüero y Martínez por los lados y Messi más atrás, "son variaciones técnicas importantes".

"Argentina creció en términos colectivos. Lo colectivo potencializa las individualidades. No se puede anular a Messi. Pueden disminuirse sus acciones pero no se pueden neutralizar sus acciones", explicó Tite.

No obstante, dijo que tampoco Argentina va a poder neutralizar a Coutinho, Firmino o David Neres. "Ellos, en algún momento, van a ser decisivos", dijo.

Por tratarse de un juego clave, Tite prefirió no dar detalles de su alineación, pero está garantizado el retorno de Casemiro, que le da garantía al mediocampo.

Eso sí, pidió respeto. "Nuestra mayor victoria es que queremos producir nuestro mejor fútbol. Saber que tenemos que vencer con lealtad, que no puede tener maldad", aseguró.

- Scaloni al ataque -

En Brasil, Thiago Silva y Gabriel Jesús adelantaron que esperaban una Argentina al ataque, en un torneo donde varios equipos han mantenido un esquema ultradefensivo.

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, lo ratificó. Destacó la "fuerza de Brasil en los contraataques" y dijo que sus jugadores no tienen que ir apurados para buscar el gol contra el rival.

"A veces el rival te domina, tienes cansancio físico, pero no podemos pensar en quedarnos atrás. Cuando el rival tiene la bola, es normal sufrir", consideró.

Pero dando muestras de su aprendizaje, fue cauto y escondió su alineación.

"Juega Agüero, lo digo porque leí que es duda, que quede claro", pero luego aseveró: "La alineación no la tengo confirmada (...) Ni Messi está confirmado".

Probables alineaciones

Brasil: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino y Gabriel Jesús.

DT: Tité.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, German Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Marcos Acuña, Lionel Messi; Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

DT: Lionel Scaloni.

- Mientras tanto, en el Pacífico... -

Para el miércoles, un Chile con currículo de bicampeón vigente enfrenta a un Perú resucitado que lo quiere todo, en una nueva versión del Clásico del Pacífico, también por un pase a la final.

Ambos se medirán en el Arena do Gremio en Porto Alegre (sur) a partir de las 21.30, con el antecedente de una victoria 3-0 de los incas en octubre pasado en un amistoso.

Ambos llegaron a esta semifinal por la vía de los penales. Chile le ganó a Colombia y Perú a Uruguay.

Será el duelo 81 en el historial del Clásico del Pacífico, en el que Chile lleva 44 victorias contra 22 de los incas. La última vez que se vieron en el torneo fue en 2015, cuando el anfitrión venció por 2-1 a Perú para luego enfrentar a Argentina en la final y ganarle por penales.

"Queremos quedar en la historia como tricampeones, es el sueño de nosotros. Por eso ante Perú queremos hacer el mejor partido de la Copa, es algo histórico para nosotros si es que pasamos a la final y ese es nuestro objetivo", dijo el 'Rey' Arturo Vidal.

"Hemos demostrado que este grupo tiene garra, tiene sangre, tiene huevos", sostuvo el 'Depredador' Paolo Guerrero en alusión a las críticas en su país tras la goleada 5-0 que tomaron de Brasil en fase de grupos y los dieron por muertos.

Los ganadores de ambos duelos se encontrarán el domingo en la final, en el Maracaná de Rio de Janeiro. Que empiecen los juegos.