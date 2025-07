"Área muy valiosa" y "valores intrínsecos": la mirada de William Rey sobre la casa art decó que sociedad civil defiende

"Se trata de una casa que tiene que ser vista primero dentro de un conjunto de tres casas que son muy análogas y valiosas en ese sentido, como un tramo patrimonial de la ciudad. También hay que verla en vínculo con dos grandes monumentos históricos, que están muy cercanos: uno en frente, que es la Facultad de Ingeniería, y otro a su costado, que es el Club de Golf. Todo esto implica un área muy valiosa, que yo creo que debería ser de la calle Herrera y Reissig todo un conjunto a proteger", explicó.

Además, se refirió a los "valores intrínsecos" de la casa, como "su buena resolución de fachada, por su contenido artístico al interior. Todos han visto la calidad de vitrales que hay, y esto también nos enseña un poco que los inventarios tienen que tender a considerar el interior de los bienes a proteger".

Mirar "desde afuera" hace que "algunas propuestas sean fachadismos", afirmó, en referencia a los proyectos que dejan la fachada pero destruyen por dentro.

Subrayado también dialogó con Marcela Giffoni, la nieta de quienes mandaron construir la vivienda en 1929.

"Allí transcurrió la vida de mi padre hasta que se casó con mamá y mis abuelos siguieron viviendo ahí. Lo que tengo de cuentos de mi padre es que no era una casa más. Toda la historia, todo el tema artístico que tenía, porque no es solo una fachada. El verdadero valor no es la fachada, sino es todo lo que tiene adentro, los mármoles, los pisos, los vitrales. Mi padre siempre me hablaba de eso", contó.

Este jueves se espera que esté la resolución judicial.