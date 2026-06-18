ARCFOX: la marca premium de vehículos eléctricos que llega para responder a las nuevas demandas de movilidad

Homero de León refuerza su flota eléctrica con el lanzamiento de ARCFOX, la marca china del grupo BAIC, de posicionamiento premium y crecimiento global. La llegada de la marca a Uruguay comenzará con tres modelos: Alfa S5, Alfa T5 y T1, una propuesta que combina precio competitivo, autonomía, diseño y alto nivel de equipamiento.

La incorporación surge luego de un análisis del mercado local y de visitas de los directores de Homero de León a fabricantes en China, país que ocupa un lugar central en el desarrollo global de la movilidad eléctrica. “La elección de la marca responde tanto a la calidad de sus productos como a la solidez de su cadena de valor y de sus socios industriales y tecnológicos”, explica Juan Carnales, jefe de ventas de Homero de León.

Creada en 2017, ARCFOX es la marca independiente de vehículos eléctricos premium del grupo, uno de los mayores fabricantes de automóviles de China. En los últimos años la marca viene avanzando en mercados internacionales como Europa y Japón, con ventas globales de 160.000 vehículos en 2025, llegando este año a América Latina.

Sus vehículos se producen en la planta BAIC Blue Park Magna, en Zhenjiang, con capacidad de producción de 180.000 unidades al año, y es el resultado de la alianza BAIC - Magna International, el grupo canadiense especializado en autopartes y manufactura automotriz.

A esto se suman una identidad visual concebida por el reconocido diseñador automotriz Walter Maria de Silva, junto a la alianza con Huawei para tecnologías de conectividad e inteligencia artificial; y el uso de baterías LFP (Litio-Ferrofosfato), que aseguran mayor seguridad, vida útil en ciclos de carga y menor costo de producción, con proveedores como CATL.

El T1, la apuesta principal de ARCFOX para Uruguay

La estrategia inicial de Homero de León contempla tres modelos. Con un precio final de U$S 39.950 IVA Incluido (CIF U$S 29.990) y una autonomía de 530 km bajo ciclo NEDC, el Alfa S5 propone una alternativa diferente dentro de los sedanes disponibles en plaza, con diseño deportivo y alto contenido tecnológico.

Por su parte, el Alfa T5 U$S 35.950 IVA Incluido. (U$S 28.950 CIF) y autonomía de 475 km NEDC, amplía la gama hacia el segmento SUV, con una propuesta orientada al confort, el espacio interior y la versatilidad de uso.

El modelo estrella es el ARCFOX T1, que con un valor inicial de USD 22.990 IVA Incluido (U$S 19.350 CIF) presenta una relación precio/equipamiento única. Llega en dos versiones: Full y Extra Full (U$S 25.650 IVA Inc y U$S 20.500 CIF). Ambas están equipadas con un motor delantero de 70 kW, con sincronización de imanes permanentes, con 94 cv de potencia y 176 Nm de torque, asociado a una transmisión de una sola relación y tracción delantera.

Su batería de 42,4 kWh, con química LFP, permite una autonomía de 375 kilómetros bajo ciclo NEDC o 315 kilómetros bajo medición WLTP. En carga rápida, admite hasta 80 kW en corriente continua, lo que permite pasar de 10% a 80% de batería en aproximadamente 25 minutos. Con un tamaño generoso (4,3 metros de largo), el T1 ofrece además una capacidad de carga destacada para su categoría: su baúl cuenta con 459 litros, ampliables hasta 1.352 litros al rebatir los respaldos traseros.

El equipamiento combina tecnología, confort cotidiano y asistencias a la seguridad. Desde la versión Full incluye pantalla multimedia de 15,6 pulgadas, conectividad con Apple CarPlay, cámara 360° 3D, climatizador automático bizona, salidas de aire para las plazas traseras, freno de estacionamiento eléctrico, función Auto Hold, luces automáticas y sensor de lluvia.

La versión Extra Full incorpora un paquete más completo de seguridad y asistencias a la conducción (ADAS), con control crucero adaptativo con Stop&Go, frenado autónomo de emergencia, centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito y estacionamiento asistido. También suma techo panorámico fijo, seis airbags y asientos delanteros calefaccionados y ventilados.

Para todos los modelos, la garantía general es de cinco años o 150.000 kilómetros, mientras que la batería cuenta con una cobertura de ocho años o 200.000 kilómetros.

Primeras partidas agotadas y una demanda en crecimiento

La respuesta inicial del público acompañó las expectativas. Las unidades correspondientes a la preventa del ARCFOX T1 se agotaron, pero además también se agotó la partida prevista para agosto. Actualmente se están comercializando las unidades correspondientes a septiembre. El público comprador está compuesto en su mayoría por pasajeros, pero desde Homero de León también visualizan una oportunidad en los trabajadores de aplicaciones de transporte.

“La propuesta de ARCFOX apunta a capturar a un público joven y a usuarios que priorizan eficiencia, tecnología, diseño, confort, seguridad y equipamiento, pero que buscan acceder a esas prestaciones sin ingresar en los rangos de precio más altos del mercado eléctrico”, concluye el jefe de ventas.