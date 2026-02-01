Usuarios de la playa brava de Malvín se encontraron con un panorama diferente al de todos los días: al bajar a la playa, había sobre la orilla decenas de peces de gran tamaño.
Aparecieron peces muertos en playa de Malvín; vecinos reclaman por falta de limpieza
"Desde ayer en la mañana ya estaban. Había menos cantidad, para mí que fue un cambio de clima del agua", dijo una vecina.
Una vecina dijo que este sábado también había "muchos peces muertos". Aclaró que no es común en esta playa.
"Desde ayer en la mañana ya estaban. Había menos cantidad, para mí que fue un cambio de clima del agua del río Uruguay que haya entrado, porque hay peces que son de agua dulce. Tal vez al encontrarse con la desembocadura, sufrieron eso. Me llama la atención que la Intendencia no limpia. Es todas las mañanas lo mismo", dijo otra vecina.
