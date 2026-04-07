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MINISTRO GONZALO CIVILA

Anuncian plan anual para atender a personas en la calle y transformar refugios en "viviendas de acompañamiento social", dijo Civila

El ministro de Desarrollo Social anunció detalles del nuevo plan para personas que viven en la calle. Atención 24 horas en todo el país, 3.000 viviendas con acompañamiento y 2.000 puestos de trabajo.

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social.

Foto: Subrayado. Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social.

Foto: Subrayado. Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunció el nuevo plan del gobierno para atender a personas que viven en la calle, en un número que aumentó en los últimos años, con “más de 8.000 personas dentro del sistema”, dijo el secretario de Estado, y “más de 13.000 atendidas” en el último año.

El nuevo plan dejará de ser solo durante el invierno, como se hacía desde hace muchos años, y pasa a ser un programa anual, “los 365 días”, dijo Civila.

Ese plan anual se anunciará en diciembre de cada año para aplicar durante el siguiente año, detalló el ministro.

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El plan anual se extenderá además a todos los departamentos, “de acuerdo a la necesidad de cada uno”, dijo Civila, con una atención que no se centrará en la noche (para dormir en los refugios), sino con “asistencia 24 horas”, precisó.

Civila dijo que el plan, denominado "primera estrategia nacional sobre situación de calle", implica respuestas en vivienda, trabajo, salud y consumo de drogas.

En este sentido Civila dijo que se transformarán algunos refugios del Mides en “viviendas con acompañamiento social”. Adelantó que tendrán una capacidad de 3.000 plazas.

Esto supone cambiar la lógica de trabajo, de un refugio transitorio a una vivienda, explicó.

En cuanto al trabajo, el ministro dijo que el plan se propone crear “2.000 puestos de trabajo” para personas que están en la calle.

Sobre la salud, dijo Civila que se plantea una atención integral, con énfasis en salud mental y consumo problemático de sustancias, además de móviles del Mides para atender urgencias en la calle.

Para eso habrá “puertas de entrada” en centros de salud y dispositivos de atención social que se administrarán “de forma integral y no como compartimentos estancos”.

También se plantea el “seguimiento de personas que egresan de la privación de libertad, así como y desde el Inisa e Inau”, agregó el ministro.

A continuación el plan completo presentado por el gobierno:

Dossier Estrategia Calle 2026

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