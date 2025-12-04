RECIBÍ EL NEWSLETTER
FONDO NACIONAL DE RECURSOS

Anuncian nuevos tratamientos financiados por el FNR: patologías cardíacas, cáncer de pulmón y niños con cardiopatías

La ministra de Salud Cristina Lustemberg anunció los nuevos tratamientos que serán financiados en su totalidad por el FNR. Son para intervenciones cardíacas, medicación para cáncer de pulmón y niños con cardiopatías graves.

Cristina-Lustemberg-MSP-diciembre

Se trata de la colocación de cardiodesfibriladores en casos de patologías cardíacas como arritmias, así como los estudios previos a este tipo de intervenciones que suelen costar más de 100.000 pesos, dijo Lustemberg.

Hasta ahora estos dispositivos se colocaban de forma gratuita, financiados por el FNR, en casos extremos, dijo la ministra, como “ante una muerte súbita” y el paciente “tenía la posibilidad de ser reanimado”.

Lustemberg dijo que también se incorporan al FNR los medicamentos para un tipo de cáncer de pulmón, y la atención de cardiopatías congénitas detectadas en niños durante el embarazo.

En estos casos la cesárea se hará en el mismo Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) donde después se atenderá el recién nacido. Esto, dijo, es para evitar traslados innecesarios y de alto riesgo.

En este sentido, la ministra dijo que se hará un llamado para construir un centro nacional de referencia de cardiopatías.

