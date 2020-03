Anuncian este miércoles plan de ahorro estatal y ajuste de tarifas públicas

El compromiso en la campaña fue ahorrar en el primer año de gobierno 900 millones de dólares y no afectar áreas sensibles del Estado como la salud, la educación y la seguridad.

TARIFAS

También este miércoles el gobierno anunciará el ajuste de las tarifas públicas que, según adelantó Delgado, serán diferenciales en función de los costos de cada empresa pública.

En este sentido el secretario de Presidencia aseguró que habrá una consideración especial con el precio de los combustibles debido a la abrupta caída del precio internacional del crudo (petróleo) que ANCAP toma como referencia.

Si bien no adelantó la decisión, se sabe que el gobierno analiza por estas horas la posibilidad de diferir un aumento de los precios de los combustibles, en particular del gasoil para no afectar la temporada de cosecha en el sector productivo.

“La baja del petróleo es una oportunidad para hacer un tratamiento diferencia, muy diferencial”, aseguró Delgado.