Antes, durante y después: qué hacer ante la posible llegada de un ciclón extratropical con fuertes vientos

Ante el anuncio de la posible llegada de un ciclón extratropical, Bomberos emitió una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar futuros accidentes.

La vocera de Bomberos, Lohana Calleros, explicó que cuando se sabe que habrá viento "lo mejor es tener en cuenta eso y tratar de asegurar objetos sueltos, como chapas, macetas".

"También en el caso de puertas o ventanas, fijarme que tranquen bien, y que estén bien aseguradas. Si hay canaletas o desagües ver que estén bien limpios para evitar inundaciones", detalló.

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Además, para el momento en el que ocurre el evento, se llama a protegerse y no exponerse. "No salir a la calle si no es necesario, ya que el tránsito puede llegar a ocasionar alguna situación de riesgo, que caiga algún árbol, algún objeto que esté volando y demás", dijo.

Para después del evento, la recomendación es que se tenga cuidado con árboles caídos, cables sueltos y no acercarse. "Tratar también de no entrar a estructuras que estén dañadas y tampoco circular por lugares donde hay inundación. Más que nada eso", añadió.

En caso de que se registre un siniestro o inundación, llamar al 911.