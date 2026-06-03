Antel completa cobertura de fibra óptica en pueblos de más de mil habitantes

Con la inauguración de los primeros servicios de fibra óptica en la localidad de Porvenir, departamento de Paysandú, Antel completa la cobertura con esta tecnología en todos los pueblos de más de 1.000 habitantes y posiciona a Uruguay como el país mejor conectado de América.

La actividad, que tuvo lugar el miércoles 3 de junio en el Centro Cultural de Porvenir, fue encabezada por el presidente de Antel, Alejandro Paz; el vicepresidente Pablo Álvarez; la directora Laura Raffo; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el alcalde Nilson Ayende.

Estuvieron presentes el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris; la gerenta general de Antel, Laura Saldanha; representantes sindicales, autoridades departamentales, vecinos y medios de comunicación locales.

La llegada de la fibra óptica permitirá a las instituciones educativas, empresas y vecinos de la zona acceder a los servicios y recursos tecnológicos de la vida moderna.

La obra, cuya inversión total fue de US$ 255.000, insumió más de tres meses y ya se conectaron los primeros servicios en la escuela, el liceo y el CAIF, así como en servicios residenciales.

Esta iniciativa forma parte de un proceso de brindar conectividad a los pueblos del territorio nacional, en el marco del compromiso como empresa pública de garantizar el derecho a todos los uruguayos.

Para fin de año se prevé completar la cobertura en las localidades de más de 500 habitantes y, para fin del periodo, en todos los pueblos de más de 100 viviendas.

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Un hito para Uruguay

El presidente de Antel subrayó que esto representa “un hito para Uruguay”, porque se transforma de esta manera en el primer país de América en tener todos sus pueblos de más de 1.000 habitantes conectados con fibra óptica, posicionándolo como el mejor conectado de todo el continente.

Indicó que esta acción es posible gracias “a una empresa pública fuerte que tiene, más allá de la lógica del mercado, el deber de llevar las políticas de telecomunicaciones a todo el territorio y darle acceso a Internet a los uruguayos, independientemente del lugar donde se encuentren”. Informó que a la fecha, el 96% de la población está conectada con fibra.

Expresó que la fibra les permitirá a los habitantes de Porvenir “teletrabajar, estudiar y emprender con la misma calidad, fiabilidad y velocidad que un uruguayo que vive en el mejor barrio de Montevideo”.

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Un derecho básico

El vicepresidente de Antel saludó la presencia de los escolares y liceales abanderados en el evento, que representan una señal de lo que “tenemos que hacer como país” para salir adelante con talento y trabajo, y puso énfasis en que “tener fibra óptica hoy es acceder a un derecho básico”.

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Atractivo para instalación de empresas

El alcalde del Municipio de Porvenir aseguró que la conectividad tendrá un importante impacto para la localidad, ubicada a unos 13 kilómetros de la capital departamental y con más de 1.500 habitantes.

Comentó que, dada la cercanía, muchos de sus pobladores trabajan en la ciudad. Otras de las ocupaciones principales son los hornos de ladrillos y las zonas de chacras. Además, comentó que la población ha crecido gracias a las viviendas de Mevir.

Considera que la llegada de la fibra será un atractivo para la instalación de empresas, así como permitirá el trabajo en línea de quienes hacen teletrabajo, “y no lo podían hacer con un cien por ciento de efectividad por el problema de la conexión. Ahora esto cambia radicalmente la situación".

En su opinión, también favorecerá el trabajo de las instituciones del pueblo, la escuela, el liceo, el CAIF, la policlínica, el municipio y la comisaría. En especial, destacó que será decisiva para los estudiantes.

Un adelanto fantástico

En Porvenir, en un mismo predio funcionan la escuela Nº 14 de tiempo completo “Brigadier Juan Antonio Lavalleja” y el Centro Integrado (CEI) de nivel liceal.

La directora de ambas instituciones, María Celia Piñeiro, contó que la escuela posee 170 alumnos, desde nivel 3 de Inicial hasta 6º de Primaria. En tanto, en el liceo hay 90 estudiantes, desde 7º de Educación Media Básica hasta 1º de Educación Media Superior.

Relató que en la institución se vive “una muy buena experiencia” porque los docentes ven el recorrido de las y los estudiantes desde que ingresan al sistema educativo, en lo que calificó como “un proyecto común”.

En este contexto, cree que será “un enorme adelanto” la llegada de la fibra a ambas instituciones, tanto para el trabajo del equipo docente como para el alumnado.

“Tenemos una hermosa pantalla virtual, pero cuando hacíamos pensamiento computacional se nos cortaba todo el tiempo la conexión a Internet. Si en el liceo estaban conectados, en la administración no se tenía acceso. Era muy difícil trabajar así”, señaló la directora.

Si bien están a corta distancia de la capital del departamento, en este terreno se sentían totalmente alejados y a miles de kilómetros.

Opina que la nueva tecnología será “fantástica”, porque cambiará radicalmente la situación, favoreciendo el acceso a diferentes recursos para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para las tareas administrativas del personal.

También entiende que será un cambio radical para la comunidad, que estaba muy expectante por la llegada de la fibra.

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Inversiones en el departamento

En Paysandú, las inversiones de Antel previstas para 2026 superan los US$ 2,1 millones, de los cuales US$ 886.500 corresponden a obras de fibra óptica al hogar y US$ 869.000 al fortalecimiento de la red móvil.

Las ciudades y localidades que ya cuentan con cobertura total de fibra óptica al hogar son Guichón, Piedras Coloradas, la ciudad de Paysandú, Paysandú Norte, Quebracho, Termas de Guaviyú y Tambores. Asimismo, los pueblos de Beisso, Merinos, Piñera, Constancia, Esperanza y Porvenir también disponen de cobertura total de fibra óptica.

Además, está previsto finalizar la cobertura en lo que resta del año en Gallinal, El Eucaliptus, Orgoroso, Estación Porvenir y Piedra Sola.

En móvil, para el 2026, se incluyen un total de 22 obras en 6 sitios diferentes, con una inversión aproximada de US$ 600.000. Asimismo, se tienen planificadas instalaciones en nuevos sitios para fortalecer la calidad del servicio en las redes móviles.

En el correr de este año se observa en Paysandú una tendencia creciente tanto en el volumen de datos cursados como en la cantidad de usuarios que utilizan tecnologías LTE y 5G.