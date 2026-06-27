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Ante promesa de negociación tripartita para el miércoles, trabajadores de Pilsen levantarán el paro el lunes

Desde el sindicato informaron que a pesar de levantar la medida quedarán "atentos a evaluar futuras medidas dependiendo de cómo avancen las negociaciones".

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El sindicato de Pilsen resolvió levantar el paro nacional a partir del lunes, luego de que el ministerio de trabajo los convocará a una reunión tripartita.

Desde el sindicato informaron que a pesar de levantar la medida quedarán "atentos a evaluar futuras medidas dependiendo de cómo avancen las negociaciones".

Enfatizaron en un comunicado emitido este sábado que "si nos buscan, acá estamos. Porque la dignidad de los trabajadores no se negocia, se defiende".

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Bruno Pastorino, presidente del sindicato de Pilsen dijo que “la situación la verdad que es muy lamentable porque se enteraron hace un par de días que iban a ir al seguro. Ayer resolvimos con la Asamblea nacional que el sindicato va a terminar absorbiendo el complemento del seguro de paro, que la empresa se negó a darnos”, a pesar de ello el representante expresó que “lo preocupante es la incertidumbre que vamos a seguir teniendo”.

Agregó que "los argumentos que da la empresa para nosotros son incoherentes y falta información. Todavía no entendemos cómo una empresa que hace dos años era viable el negocio, con la reapertura de Minas hoy estamos en esta situación. Entonces por eso trasladamos la discusión al ámbito tripartito, para que ellos primero nos digan, con un actor más que va a ser el gobierno, sacar a la luz cuál serían los motivos de por qué una empresa, que hace dos años era rentable, hoy entiende que no tiene la ganancia que pretende".

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