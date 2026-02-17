Año Nuevo chino: los rituales para recibir el año y la simbología del caballo en la cultura oriental

Comenzó este 17 de febrero el Año Nuevo chino, el año 4724, el Año del Caballo. En varios países se realizan festejos y también algunos rituales y tradiciones.

El embajador chino en Uruguay , Huang Yazhong, habló sobre la festividad y aseguró que según las costumbres es una ocasión para saludar a los familiares y seres queridos e intercambiar votos de buenos augurios. El diplomático afirmó que será un año de desafíos y oportunidades con Uruguay.

Según la cultura china , el caballo simboliza coraje, inteligencia, resistencia y sobre todo, éxito.

Seguí leyendo Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos

En estos días, se realizan diversas costumbres como limpiar el hogar el día antes del inicio del año chino para sacar lo malo y que pueda ingresar la nueva energía. Además, como la Navidad en occidente, los hijos vuelven al hogar y se realiza una comida familiar.

La costumbre es preparar la cena juntos y tras esto salen a la calle para encender fuegos artificiales para despedir el año. También se realizan las típicas danzas del dragón y del león, para la prosperidad de las cosechas durante el año. Los festejos se prolongan por 15 días y culminan con los faroles, en los que cada familia escribe sus deseos. Las ciudades se convierten en un mar de faroles.

Vestirse de rojo para ahuyentar a los malos espíritus y empezar el año sin deudas, están dentro de las tradiciones.

En Uruguay, cada vez más personas se suman a las ceremonias de celebración por el Año Nuevo chino, afirmó Daniel Bogado, director de la escuela Sholin Chuan. También hubo festejos en Piriápolis y una ceremonia organizada por la Embajada china en la que participó el presidente Yamandú Orsi.

DIRECTOR FESTIVIDAD CHINA

La comunidad china en Uruguay realiza diferentes actividades en el país para la celebración del Año Nuevo.