Anne Carson ganó el Nobel de Literatura: quién es la escritora canadiense

La canadiense Anne Carson ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura. Su nombre había sido mencionado como posible candidata, aunque no estaba entre las principales favoritas.

El anuncio fue realizado a las 8:00 por la secretaria permanente de la Academia Sueca, la escritora y periodista Ingrid Carlberg.

Carson, de 76 años, es poeta, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica. Como profesora de griego antiguo y literatura clásica, reinterpreta mitos griegos, tragedias y autores antiguos. Su obra aborda el amor, el deseo erótico, la pérdida, la tragedia y la memoria, cruzando poesía, ensayo, traducción y novela.

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La Academia Sueca destacó su obra "audaz e innovadora" que, "en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". También señaló que sus escritos aportan un toque de modernidad al misticismo en torno al amor, el deseo y la desesperación.

Nacida el 21 de junio de 1950 en Toronto, Carson se acercó a la literatura helénica durante la secundaria, cuando un profesor de latín se convirtió en su tutor durante las horas de almuerzo. Abandonó dos veces la universidad antes de completar su doctorado y posteriormente enseñó en prestigiosas universidades de Canadá y Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Michigan.

Su carrera editorial comenzó en 1986 con el ensayo "Eros: Poética del Deseo", sobre la poeta griega Safo. El libro estableció una característica que luego atravesaría buena parte de su obra: tomar historias y personajes de la literatura griega clásica para construir relatos contemporáneos.

Entre sus libros se encuentran "Glass, Irony, and God", "Plainwater: Essays and Poetry", "Hombres en sus horas libres", "Autobiografía de Rojo: una novela en verso" y "La belleza del marido (un ensayo narrativo en 29 tangos)".

En "Autobiografía de Rojo", Carson realiza una interpretación libre del mito griego de Gerión y Heracles y lo transforma en la historia moderna de un triángulo amoroso.

En 2019 publicó "Norma Jeane Baker of Troy", inspirada en "Helena", de Eurípides, y en la que Marilyn Monroe ocupa el lugar del personaje de la mitología griega. En 2021 publicó "The Trojan Women: A Comic", una reinvención de la obra clásica de Eurípides en formato de historieta.

Su poesía le valió varios reconocimientos, entre ellos el premio Lannan de 1996 y el premio Pushcart de 1997. En 2001 se convirtió en la primera mujer en recibir el premio T. S. Eliot de poesía y en 2014 obtuvo por segunda vez el Griffin de poesía por su colección "Red Doc".

En 2020 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Carson es conocida además por su carácter reservado. Evita conceder entrevistas personalmente y acepta hacerlo principalmente por correo electrónico.

Entre sus admiradores estuvieron escritores como Alice Munro, Michael Ondaatje, Harold Bloom y Susan Sontag. "Es una de las pocas escritoras en lengua inglesa de la cual voy a leer cualquier cosa que escriba", dijo Sontag en 2000.

Varios de los libros de Carson están disponibles actualmente en librerías uruguayas.

FUENTE: Subrayado y AFP.