Anita padece histiocitosis de Langerhans, un tipo de cáncer que rompe "huesitos", dijo

En el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, Subrayado conversó con Anita, paciente de la fundación. Carolina, su mamá, contó que comenzó a los 3 años con un dolor en el brazo y después en la espalda. Fue diagnosticada con histiocitosis de Langerhans que le causó una fractura en la espalda. En un primer momento, el diagnóstico fue que no era malo, pero debía medicarse y hacer un tratamiento e intervenciones.

Anita contó a Subrayado que cuando era chiquita no sabía qué le pasaba y pensó que se había fracturado. Al crecer entendió que padece un tipo de cáncer que le rompe "huesitos". Estuvo con quimioterapia durante un año y medio y utilizando corsé ortopédico durante dos años. "El pinchacito a mí me dolía muchísimo pero era lindo porque mi madres después me regalaba un helado", dijo. Y agregó: "Fue algo complicado pero a poquito lo fuimos superando".