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CANELONES

Doble homicidio y suicidio en Los Cerrillos: un hombre mató a su ex, a la actual pareja de la mujer y se quitó la vida

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el kilómetro 7,300 de la ruta 49.

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Un doble homicidio y suicidio se registró en Los Cerrillos, departamento de Canelones. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en el kilómetro 7,300 de la ruta 49.

De acuerdo a la información del caso a la que accedió Subrayado, un hombre se presentó en la casa de su expareja mató a la mujer y a su actual pareja y luego se quitó la vida.

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