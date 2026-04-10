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EDUCACIÓN

ANEP y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia

"La idea es que haya procedimientos claros, acciones preventivas, protección tanto a gurises y estudiantes si están involucrados", explicó el presidente de la ANEP.

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La ANEP junto a los sindicatos de la enseñanza presentaron un nuevo protocolo de actuación ante casos de violencia en centros educativos.

"La idea es que haya procedimientos claros, acciones preventivas, protección tanto a gurises y estudiantes si están involucrados, como eventualmente familiares, como funcionarios, docentes o de gestión, y que además se tenga una serie de procedimientos en algunas situaciones que tenemos experiencia que es difícil hacer la denuncia, porque las instituciones educativas están en claves comunitarias donde los problemas de la violencia entran todos los días", explicó el presidente del Codicen, Pablo Caggiani.

Las medidas establecidas permiten que los docentes conozcan "dónde hacer la denuncia, quién debe hacerla, los derechos de la persona agredida a tener días de no trabajo por la situación, sin que afecte el presentismo o lo salarial o la carrera funcional".

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"Muchas veces estos episodio suceden en comunidades concretas, que capaz que están muy afectadas por la violencia y es un poco complicado hacer la denuncia. Entonces, esto establece un conjunto de mecanismos para los cuales hay responsabilidades de las instituciones educativas y de cada una de las direcciones generales para que en cualquier caso se proteja a todos los actores", indicó.

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