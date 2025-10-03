ANEP reportó incidente de ciberseguridad en la plataforma GURI, que permanecerá fuera de servicio

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) reportó este viernes un incidente de ciberseguridad que afecta el funcionamiento de la plataforma GURI de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP).

"Se ha detectado un incidente de ciberseguridad que afecta a la plataforma GURI sobre el cual estamos trabajando", informó la ANEP. "Por este motivo, GURI permanecerá fuera de servicio durante las próximas horas", agregó.

GURI es la plataforma que Primaria utiliza desde 2011 para el registro, seguimiento y control de la asistencia de los estudiantes a clases. Además de los datos de los alumnos posee información del personal docente y no docente en tiempo real. También permite realizar diferentes gestiones por vía digital, como las inscripciones condicionales en educación inicial.

