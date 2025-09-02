ANEP presentó plan para ampliar al doble comedores en centros de Educación Media Básica

La Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ) presentó un plan que prevé ampliar al doble los comedores en centros de Educación Media Básica y pasar de cubrir la alimentación de 20 mil a 40 mil adolescentes.

El presidente del Codicen, Pablo Caggiani , explicó que esto está vinculado al objetivo de duplicar el tiempo pedagógico, que está en el compromiso de gobierno del Frente Amplio. "Es lo que permite extender el tiempo. Uno no puede extender el tiempo si no tiene un almuerzo a mitad de la jornada", señaló.

Actualmente son unos 60 los centros de Educación Media con tiempo extendido que hay alrededor del país y el objetivo es llegar a los 120.

La financiación está incluida en el mensaje presupuestal, con un costo de unos 590 millones de pesos, indicó Caggiani.

"En Educación Media Básica el año que viene entregarán 3.600.000 platos de comida en el año en todo el país, en los centros más vulnerables que podían sostener un nuevo espacio de comedor o adaptar un espacio", señaló.

"Las condiciones de vida de nuestros gurises, que tenemos tres de cada diez bajo la línea de pobreza, pero además tiene que ver con la mejora de la convivencia, compartir el pan con otros genera lazos, sentimiento de pertenencia. Sabemos que la alimentación en los centros educativos además mejora la asistencia, y como esto se va a hacer en el marco de un programa de alimentación para la Educación Media, vamos a ordenar una cosa que estaba bastante descuajeringada, que era que no había supervisión de nutricionistas en lo que se ingería en los centros de media", dijo, y remarcó: "En seis meses se van a estar construyendo la mayor cantidad de comedores en la historia de la Educación Media en Uruguay".