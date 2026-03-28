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CELULARES EN CLASE

ANEP creó un grupo de trabajo para regular el uso de celulares en centros de estudio

La ANEP analiza informes que explican qué normas se aplican en otros países y qué se está haciendo en centros de enseñanza privados de Uruguay. El objetivo es acordar alguna normativa sobre uso de celulares.

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La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) creó un grupo de trabajo que analiza por estos días una regulación para el uso de teléfonos celulares en centros de estudio.

Así lo comentó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP Pablo Caggiani.

Este grupo de trabajo ya recibió un informe elaborado por técnicos del Ceibal que recopila normas aplicadas en otros países para limitar el uso de celulares en las aulas.

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También analizó e informó a la ANEP qué están haciendo algunos centros de enseñanza privados en Uruguay.

El objetivo, dijo Caggiani, es acordar “algunas regulaciones” que no pasan por la prohibición total ni por no hacer nada.

Caggiani habló de tener “alguna normativa que indique cómo regular” el uso de los celulares en los centros de estudio, y enseñar al mismo tiempo un correcto y productivo uso de la tecnología que, muchas veces, está toda concentrada en estos teléfonos inteligentes.

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