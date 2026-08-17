Diputados vota Rendición de Cuentas en general: oficialismo habla de "justicia social" y oposición "discrepa" con contenido

Comenzó este lunes la discusión del proyecto de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados. La representante frenteamplista Sylvia Ibarguren presentó el informe en mayoría y detalló lo alcanzado por el gobierno en el primer año de gestión.

"El proyecto mantiene la misma concepción que orientó al Presupuesto Nacional, que fue refrendado por casi todo el sistema político. Se asienta sobre tres pilares: la negociación mediante el diálogo institucional con todos los actores que manifestaron voluntad de alcanzar acuerdos con la bancada de gobierno; una trayectoria fiscal orientada a la sostenibilidad y al mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas. Fundamentalmente, la profundización de la vocación redistributiva de esta administración con énfasis en la justicia social y la reducción de las desigualdades estructurales persistentes en nuestro país", indicó Ibarguren al presentar el proyecto.

Desde el oficialismo resaltaron que "el interés nacional trasciende cualquier división partidaria" y que lo que se busca acompañar a "familias y niños que demandan asignación de recursos para la satisfacción de sus necesidades básicas".

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La diputada nacionalista Fernanda Auesperg criticó el contenido del proyecto. Aseguró que el gobierno no cumplió con lo prometido durante el Presupuesto Nacional.

"No discrepamos por discrepar ni porque seamos oposición, ni tampoco discrepamos con el todo. De hecho, durante todo el tratamiento en comisión de esta Rendición, demostramos exactamente lo contrario. Acompañamos las propuestas que entendimos que eran necesarias para el país. Votamos recursos para áreas que consideramos prioritarias, y contribuimos a corregir o sugerir cambios en disposiciones, cuando advertimos que podían producir consecuencias negativas o injustas para los uruguayos. Pero cuando miramos el conjunto de la Rendición discrepamos profundamente, porque es la primera vez que este gobierno no puede hablarnos de lo que piensa hacer, toca rendir cuentas de lo que hizo, y los anuncios se encuentran con los resultados, las promesas con los números", dijo.

Por su parte, el colorado Conrado Rodríguez advirtió sobre que la proyección económica del gobierno no era la que preveía el equipo económico, criticó paquete impositivo de más de USD 600 millones que afectan la inversión y la seguridad jurídica del país.

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