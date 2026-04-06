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PARTIDO COLORADO

Andres Ojeda sobre seguridad y personas en la calle: "Reaccione presidente, reaccione gobierno, no puede vivir en modo avión"

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cuestionó al gobierno por la cantidad de personas que viven en la calle: “El gobierno no puede seguir en modo avión”.

Andrés Ojeda, PC.

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El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cuestionó al gobierno por la cantidad de personas que viven en la calle y por lo que ahora se anuncia será un nuevo plan para atender a esta población vulnerable.

“Estamos a dos meses del invierno, ¿tenemos que esperar siete u ocho muertos como el año pasado para entender? ¿Tenemos que tener a los ciudadanos que están en su casa hoy teniendo que convivir con la indigencia alrededor porque el gobierno no sabe qué hacer con el tema?”, cuestionó Ojeda este lunes tras analizar el tema con el Comité Ejecutivo Nacional del PC.

“Los legisladores del Frente Amplio están diciendo públicamente que se nota que ha aumentado la cantidad (de personas en la calle)”, apuntó Ojeda, y reiteró: “El gobierno no puede seguir en modo avión, y lo digo en todos los temas, en seguridad, en lo que tiene que ver con indigencia y dormir en la calle, son los temas clave país, si no están mirando esto, qué están haciendo. Esto no es Cardama, esto es justamente los temas que a la gente le mueven la aguja”.

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