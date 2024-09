Andrés Ojeda propone "privatizar en todas las cárceles los servicios de alimentación, lavandería y de infraestructura"

“Corresponde a mi juicio privatizar en todas las cárceles los servicios de alimentación, lavandería y de infraestructura”, aseguró, y agregó: “Lo he conversado con algunas de las empresas privadas que hoy trabajan en las cárceles que sí lo tienen, porque esto ya existe en el sistema uruguayo, y dice que perfectamente podrían hacer esto en el mismo sistema de participación público privado que no implica hacer una inversión si no pagar un canon concreto por el servicio que se brinda, y yo creo que hasta sería más barato que lo que se paga hoy, y podríamos liberar funcionarios del INR para dedicarse a tareas del INR, que no son de cocina, de reparaciones edilicias y de lavandería”.