Andrés Ojeda: "No visualizo hoy una secretaría general rotativa (del Partido Colorado)"

El ex candidato presidencial y ahora senador electo Andrés Ojeda se definió por la segunda opción, un secretario general único para todo el período, sin rotación. Ojeda será postulado para ese cargo.

“Yo no la veo. Creo que la secretaría general seguramente se vote y sea el secretario general que tenga un período de gestión. Después, si hay rotaciones o no, seguramente será una decisión política de quien esté en ese lugar, pero no un acuerdo previo de sectores”, dijo Ojeda este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10.