Andrés Ojeda: "Estamos en condiciones de decirle a la gente que vamos por el Uruguay más seguro de su historia"

En referencia a sus propuestas sobre seguridad, y en particular para intentar reducir la cantidad de homicidios, el presidenciable colorado agregó: “Hemos hecho un camino con este gobierno que yo creo que hoy nos podemos focalizar especialmente en un tipo particular de homicidio que nos complica, que es lo que interpela hoy la visión de seguridad de la gente, y ahí creo que nuestro programa es el que atiende con mayor claridad un plan efectivo a la hora de prevenir homicidios que hoy interpelan, no por la cantidad si no por la calidad, un homicidio de altísima estridencia, con muchos tiros, donde a veces mueren personas inocentes, niños”.