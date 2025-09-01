RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO COLORADO

Andrés Ojeda sobre el presupuesto del gobierno: "Lo que ya está claro es que en campaña nos mintieron para ganar"

El senador y secretario general del PC Andrés Ojeda hizo una primera lectura del presupuesto enviado por el gobierno al Parlameno, y mencionó dos casos de “incumplimiento de promesas”.

El Partido Colorado hizo este lunes de mañana una primera lectura del proyecto de ley de presupuesto que el gobierno envió el domingo al Parlamento.

“Lo que ya está claro es que en campaña nos mintieron para ganar”, dijo el senador y secretario general del PC Andrés Ojeda.

“Nos dijeron lo que hiciera falta escuchar para poder ganar y eso es un límite que no se debe cruzar. Yo agradezco la sinceridad del subsecretario Vallcorba que es el único que realmente ha dicho lo que hay que decir: miren, no vamos a poder cumplir. El tema es que siempre supieron que no iban a cumplir lo que estaban prometiendo”, agregó.

“Todos recordamos al presidente Orsi en campaña, en pleno debate, mirar a cámara y decir: repito, no vamos a subir los impuestos”, recordó Ojeda, y señaló que en el presupuesto “vienen aumentos y vienen nuevos impuestos”.

En otro punto, el senador señaló que “en campaña el candidato Orsi prometió la contratación de 2.000 policías”, y agregó: “el ministro del Interior, en comisión del Senado, quiso reformular la promesa y decir que eran 2.000 policías durante los cinco años, que no fue lo que dijo Orsi, Orsi dijo 2.000 policías ya, rápido”.

Sin embargo, dice Ojeda, en el presupuesto “están anunciando 500, en todas las escuelas del país 500 es menos que 2.000”.

“Entonces, lo que empezamos a ver es el incumplimiento de promesas”, concluyó el excandidato presidencial del Partido Colorado.

