Andrés Ojeda sobre el plan de seguridad del gobierno: "No hay grandes novedades" y "¿de dónde va a salir la plata?"

El senador colorado, Andrés Ojeda , consideró que el plan de seguridad que presentó el gobierno este jueves no es novedoso y criticó que falten fundamentos presupuestales.

Además, Ojeda rechazó la invitación del gobierno para la tarde de este jueves en el Ministerio del Interior, porque el plan se presentó antes. "Muchas gracias pero yo sé leer. Mándemelo y lo miro de la web", dijo. "No es respetuoso", consideró.

"Hace un año que le están poniendo expectativa sideral a esto y mi primera reacción es 'la montaña parió un ratón'", dijo sobre el plan.

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"A nosotros nos dijeron que iba a venir el plan de seguridad para los próximos diez años, y a mí me cuesta encontrar algo nuevo adentro del plan. En los siete ejes que allí se manejan son todas cosas que se vienen haciendo. No hay grandes novedades, al menos en lo que estamos viendo", sostuvo.

Además, señaló que hay puntos que generan preocupación, como "la eventualidad de traer trabajadores policiales del interior a Montevideo. Esto ya lo hizo en su momento Eduardo Bonomi y no funcionó bien. Terminó por no generar un gran resultado en Montevideo pero sí desmanteló el interior".

"Acá no se están creando nuevos cargos policiales. La promesa de los 2.000 policías no está. Acá hay 1.200 vacantes que se van a llenar. Teníamos 33 mil policías hasta el período anterior, más menos. No va a haber 35 mil", aseguró.

"No hay ni siquiera fundamentos presupuestales. ¿De dónde va a salir la plata para hacer las cosas que van a hacer?", cuestionó.