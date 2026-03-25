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iniciativa de Inefop y Manpower

La experiencia de quedarte sin trabajo después de los 45 años y un programa que busca dar respuesta a este problema

"Estuve un año y medio sin conseguir empleo. Cuando se pasa esa barrera de edad, realmente se vuelve difícil", relató Carlos.

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Carlos López se dedicó toda su vida a los recursos humanos, pero a los 45 se quedó sin trabajo y experimentó el desafío de volver al mercado.

"Pensé que al quedarme sin empleo iba a poder fácilmente conseguir nuevamente", dijo. Tenía buena formación, experiencia y contactos. "Después de los 45 años, el curriculum no empieza a tener tanto músculo como la red de contactos", aseguró y agregó: "Y lo cierto es que estuve un año y medio sin conseguir empleo. Cuando se pasa esa barrera de edad, realmente se vuelve difícil conseguir empleo".

En ese sentido, habló del impacto emocional en estas situaciones. "Hace que la ansiedad nos lleve a tener malas entrevistas de trabajo. A mí me ha pasado de estar ansioso porque no abundan las entrevistas y cuando tengo una después me va mal porque o hablás de más o hablás de menos o te vencen las emociones o te mostrás un poco ansioso. El reclutador no te conoce en profundidad e interpreta como que esta persona tiene algo raro. La verdad es que la mayoría de las personas que están buscando empleo están en una situación similar".

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Para atender esta realidad, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y Manpower desarrollaron el programa talento en grande, una iniciativa de formación y acompañamiento dirigida a fortalecer la empleabilidad de personas mayores de 45 años.

"Lo más innovador de este programa es que ata las dos puntas, en una las personas y trabajamos con ellas, las acompañamos en todo el proceso de búsqueda de trabajo, y luego lo importante el tema de trabajar en paralelo con empresas para concientizar y sensibilizar, y en ese trayecto estamos buscando socios para la inclusión. Estas personas necesitan entrenarse, pero necesitan empresas que las contraten", dijo Fernando Aldabalde, gerente de Manpower.

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