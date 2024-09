Andrés Ojeda dice que la intención de voto a Yamandú Orsi "la sostiene el Frente Amplio" y no el candidato

El candidato del Partido Colorado a la Presidencia Andrés Ojeda sostuvo que la intención de voto favorable a Yamandú Orsi “la sostiene el Frente Amplio ” y no el candidato con su desempeño en la campaña electoral.

“A las pruebas me remito. Claramente no es Orsi, ¿no? Esto es el Frente Amplio. Y ahí tenemos que ser bien sinceros. Si no hablando, callado, en la campaña de la nada, sostiene esta votación, evidentemente es porque el Frente Amplio tiene la posibilidad de sostener eso”, dijo Ojeda.