Andrés Lima reclamó obras del Estado en inauguración en Salto y Lacalle respondió: "Fuera de tema"

"Y ahí transmitir al presidente de la República nuestra preocupación, y ojalá que pueda concretarse en lo que queda de este período de gobierno algunas inversiones que consideramos que son importantes para Salto, que fueron promovidas, fueron anunciadas, planteadas como que iban a generar desarrollo para esta región del país", sostuvo.

Lima siguió enumerando reclamos de otras propuestas de gobierno que no se han concretado, lo que llevó a algunos cuestionamientos de los que lo escuchaban.

“Uno tiene la expectativa de que también en este 2024 podamos concretar. Está la disposición del gobierno departamental”, afirmó Lima.

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou también le respondió a Lima en su discurso.

"Casi todo el mundo está fuera de tema hoy. Si fuera un escrito del liceo, fuera de tema", dijo Lacalle Pou, en referencia al discurso de Lima y para hablar sobre otras obras del gobierno en el departamento de Salto.

"Esto no pretende ser un camiseteo, porque no me gusta, y menos desde la posición que estoy yo. No cometería jamás la imprudencia de decir que los gobiernos no han hecho nada", agregó.

También dijo que al escuchar a Lima pensó: "Qué linda es la democracia de mi país. Porque en realidad no estoy de acuerdo en casi nada, pero qué bueno que esté hablando el intendente Lima y que esté diciendo en un acto esto".