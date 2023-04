Andrés Lima reclama al gobierno poner en práctica la unificación de multas de tránsito

“En abril del 2022 el Congreso de Intendentes acordó unificar las multas y sanciones por infracciones de tránsito”, recordó el intendente de Salto Andrés Lima , y reclamó al gobierno la aplicación del mismo a través de un decreto que aún no se conoce.

“Lo que uno siente es que trabajó durante años para llegar a este acuerdo y desde el gobierno nacional no se habilita, no se generan las condiciones, no se da forma a este decreto presidencial que nos permita aplicar lo acordado hace un año en el Congreso de Intendentes”, apuntó Lima.

La unificación de multas de tránsito en todo el país hará que algunos departamentos deban bajarlas y otros subirlas.