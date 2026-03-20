ANDA apoya la campaña mundial de concientización sobre salud bucodental

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Bucodental, impulsada por la Federación Dental Mundial (FDI), la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA) se adhiere a la campaña global que busca concientizar sobre el cuidado de la salud bucodental a lo largo de la vida.

La edición 2026 de la considerada la mayor campaña mundial de concientización toma el lema “Una boca sana es una vida feliz”. La campaña hace énfasis en la necesidad de incorporar hábitos de cuidado desde la infancia hasta la tercera edad, promoviendo una mirada integral sobre el bienestar de las personas y facilitando el acceso a una atención bucodental completa.

También se destaca la necesidad de garantizar el acceso a servicios esenciales como educación y alfabetización en salud bucal, prevención de enfermedades, detección temprana, tratamiento oportuno y rehabilitación cuando sea necesaria.

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“La salud bucodental es un componente clave para la salud general. Es fundamental garantizar el acceso equitativo a estos servicios esenciales para asegurar el bienestar y la calidad de vida de las personas y para esto debemos estar presentes desde la infancia”, señaló la doctora Carina Islas, directora técnica del Servicio Odontológico de ANDA.

En el marco del compromiso con la promoción del bienestar infantil, la asociación tiene convenios con Aldeas Infantiles, Giraluna y La Huella, instituciones que atienden niños y adolescentes de contextos críticos. A través de estos convenios se proporciona a los niños y adolescentes atención odontológica gratuita. Durante 2025 más de 265 niños y adolescentes se atendieron a través de estos programas.

“En el marco de nuestro compromiso con la infancia, desarrollamos talleres para niños y adolescentes donde conversamos sobre la importancia de la higiene bucal y la prevención de enfermedades bucodentales como las caries y la inflamación de encías. Aproximadamente 880 niños y adolescentes de 14 localidades han participado de estas actividades”, explicó Islas.

ANDA cuenta con una red nacional de policlínicas compuesta por cinco centros en Montevideo y 35 en el interior, sumando más de 80 consultorios y un equipo profesional integrado por 150 especialistas altamente capacitados.

“En ANDA entendemos que la educación para la salud y la promoción de controles periódicos son fundamentales. Nuestro objetivo es incentivar la prevención de tratamientos, orientar, brindar consejos y acompañar a nuestros socios en cada etapa de la vida según sus necesidades”, sostuvo Islas.

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Salud Bucodental, ANDA promueve el acceso a servicios de salud bucodental de calidad a través de una infraestructura con enfoque integral, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de sus socios, sus familias y la comunidad en general.

Sobre ANDA

Somos una asociación civil sin fines de lucro, de naturaleza mutual y de alcance nacional, fundada en 1933 con el propósito de mejorar la vida y el futuro de nuestros socios y sus familias.

Formamos parte de la economía social y desarrollamos un modelo de solidaridad organizada, donde el aporte colectivo permite generar beneficios compartidos y servicios accesibles orientados a acompañar las distintas etapas de la vida familiar.

Funcionamos como una comunidad activa, en permanente evolución, que prioriza el bienestar de sus afiliados mediante una propuesta integral basada en inclusión, cercanía y responsabilidad institucional.