Ana Olivera está bien y en su casa; tras el accidente en Diputados cuando se golpeó la cabeza

“Está bien y de alta en la casa”, dijo Juan Castillo a Subrayado este jueves de mañana, cuando fue consultado sobre la salud de la diputada Ana Olivera .

La caída fue hacia atrás y Olivera (de 71 años) se golpeó la cabeza contra el borde de un escalón. El golpe alertó a todos los legisladores y funcionarios que estaban en sala.

Seguí leyendo Ana Olivera se cayó por una escalera en Diputados, se golpeó la cabeza y la trasladaron en ambulancia

Varios de ellos corrieron para asistirla, entre ellos los diputados médicos Luis Gallo y Federico Preve, del FA, y Federico Cassaretto, del Partido Nacional.

De inmediato llamaron al servicio médico del Parlamento y a la emergencia móvil, que con un collarín la trasladó a una mutualista para realizar estudios médicos.

La bancada del FA informó más tarde que el diagnóstico fue traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Ya en la noche Olviera fue dada de alta y volvió a su casa. Ahora se espera su evolución. Castillo aseguró que “está bien”.

“Fue un susto”, dijeron varios diputados que asistieron a Olivera, como Cassaretto.